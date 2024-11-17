المؤتمرنت -

النواب يستمع إلى رسائل الحكومة

واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الرابعة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الحالي برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي.



وفي الجلسة استعرض المجلس رسائل حكومة التغيير والبناء بشأن مستوى تنفيذ الجهات المعنية للتوصيات التي أقرها مجلس النواب في الفترة الماضية.. وأقر إحالة الرسائل ومرفقاتها إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.



وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى