الأحد, 17-نوفمبر-2024 الساعة: 07:29 م - آخر تحديث: 07:23 م (23: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مؤتمر قمة عربي إسلامي جديد في الرياض.. بيع الأوهام لأمة المليار والنصف مسلم
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - تعرف على عدد ساعات النوم الأنسب لعمرك

دراسة تُحدد عدد ساعات النوم الأنسب لعمرك.. تعرف عليها

المؤتمرنت -
دراسة تُحدد عدد ساعات النوم الأنسب لعمرك.. تعرف عليها
أصدرت المؤسسة الوطنية للنوم في المكسيك تحليلاً عن احتياجات النوم للأعمار المختلفة. وأظهرت الدراسة، وفقاً لموقع «إم إس إن»، أهمية التوازن بين النوم القليل والكثير لحياة صحية.

على سبيل المثال، يوضح التحليل أن الأشخاص الذين ينامون بعد منتصف الليل يتعرضون لمخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 12 في المائة أكثر مقارنةً بمن ينامون في الساعة العاشرة مساءً.

لذلك يُوصي الخبراء بأن يذهب البالغون للنوم بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً، وأن يناموا بين سبع وتسع ساعات، لكنهم في الوقت نفسه يعترفون بأن الالتزام بهذا التوقيت يومياً يمكن أن يكون صعباً بسبب اختلاف أسلوب الحياة لكل فرد.

الساعات الموصى بها للنوم حسب العمر

حددت المؤسسة فئات العمر والساعات الموصى بها للنوم من أجل حياة صحية:

من 0 إلى 3 أشهر: الساعات الموصى بها للنوم هي 14 إلى 17 ساعة، ويجب ألا تكون أقل من 9 ساعات أو أكثر من 19 ساعة.
من 4 إلى 11 شهراً: الساعات الموصى بها للنوم هي 12 إلى 15 ساعة، ويجب ألا تكون أقل من 10 ساعات أو أكثر من 18 ساعة.
من سن عام إلى عامين: الساعات الموصى بها للنوم هي 11 إلى 14 ساعة، ويجب ألا تكون أقل من 9 ساعات أو أكثر من 16 ساعة.
من 3 إلى 5 سنوات: الساعات الموصى بها للنوم هي 10 إلى 13 ساعة، ويجب ألا تكون أقل من 8 ساعات أو أكثر من 14 ساعة.
من 6 إلى 13 عاماً: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 9 و11 ساعة، ويجب ألا تقل عن 7 ساعات أو تزيد على 12 ساعة.
من 14 إلى 17 عاماً: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 8 و10 ساعات، ويجب ألا تقل عن 7 ساعات أو تزيد على 11 ساعة.
من 18 إلى 25 عاماً: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 7 و9 ساعات، ويجب ألا تقل عن 6 ساعات أو تزيد على 11 ساعة.
من 26 إلى 64 عاماً: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 7 و9 ساعات، ويجب ألا تقل عن 6 ساعات أو تزيد على 10 ساعات.
من 65 عاماً فما فوق: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 7 و8 ساعات، ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أو تزيد على 9 ساعات.

يشار إلى أن هذه التوصيات هي محل إجماع بين مختلف المتخصصين في الصحة، بمن في ذلك علماء النفس وأطباء الأطفال والأطباء النفسيون.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: وزارة النفط تحيي الذكرى السنوية للشهيد
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: 145 غارة إسرائيلية على لبنان في 24 ساعة
مجتمع مدني: الأطعمة الضارة بالكلى.. تعرف عليها
علوم وتقنية: وضعية النوم تشخص مشاكل القلب
ثقافة: هيئة الآثار تدين الإهمال المتعمد للآثار اليمنية
رياضة: منتخب اليمن يخسر وديته أمام سريلانكا
اقتصاد: بورصة مسقط تسجل تراجعات جديدة
اقتصاد: الصين تدعو إلى تعاون اقتصادي شامل عالمياً
عربي ودولي: 1.2 مليون فلسطيني مهددون بفقدان المياه
أخبار: إعدامات ميدانية للاحتلال شمال غزة
أخبار: صنعاء تنفذ عملية عسكرية في أم الرشراش
فنون ومنوعات: ديانا حداد تكشف تطورات حالتها الصحية
عربي ودولي: روسيا تسيطر على قريتين شرق أوكرانيا
عربي ودولي: 3452 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان
علوم وتقنية: مخلوقات فضائية خارج كوكب الأرض
علوم وتقنية: "تيك توك" تُطلق ميزة جديدة
أخبار: النواب يجدد الثقة لهيئة رئاسته لفترة قادمة
أخبار: تدشين خطة الانتشار الإسعافي على الطرق
مجتمع مدني: انطلاق حملة للتبرع لمرضى الثلاسيميا
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و799
أخبار: أجواء شديدة البرودة ورياح وتحذير من البحر
رياضة: البرتغال وإسبانيا إلى ربع نهائي دوري الأمم
فنون ومنوعات: خلاف حاد بين التاجي ومحمد رمضان
عربي ودولي: شهداء وجرحى في غارات على غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024