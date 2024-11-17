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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعيةً ضد عدداً من الأهداف العسكرية والحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا ومنطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة

سلاح الجو اليمني يقصف مجدداً يافا وعسقلان

المؤتمرنت -
سلاح الجو اليمني يقصف مجدداً يافا وعسقلان
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعيةً ضد عدداً من الأهداف العسكرية والحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا ومنطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ العملية بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل عملياتِها العسكرية رداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.








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