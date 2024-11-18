المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر المزارعين: خذوا احتياطاتكم

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وشديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 02- 04 درجات مئوية.



ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات إب، لحج وأبين تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين 05 - 10 درجات مئوية.



وأشار المركز إلى رياح شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1.6 في ذمار (رصابة)، 5.2 في عمران (قاع البون)، 6 في صنعاء، 6.5 في إب (السدة).



وحذر المركز المواطنين في المناطق الجبلية خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ودعا المزارعين إلى أخذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية لإيوائها في أماكن دافئة.