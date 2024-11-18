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المؤتمر نت - واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الرابعة من دورته الأولى لدور الانعقاد السنوي الحالي، اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي

النواب يحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة

المؤتمرنت -
النواب يحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الرابعة من دورته الأولى لدور الانعقاد السنوي الحالي، اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة واصل المجلس استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات المعنية في الحكومة لتوصيات المجلس التي أقرها في الفترة السابقة.

ومنها ما يتعلق بتنفيذ وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم، وكذلك رسالة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة والمياه فيما يخص إيرادات صندوق دعم المعلم والتعليم.

وفي هذا السياق أكد نائب رئيس المجلس ، عبد السلام هشول، على مخاطبة وزارة التربية والتعليم للإيضاح حول الإجراءات المتخذة بشأن تسليم الحافز للمعلم.

وثمن رئيس المجلس التزام حكومة التغيير والبناء بموافاة المجلس بمستوى تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات المجلس السابقة، وحثها على متابعة ما لم يتم تنفيذه وبما يعكس توجهات المرحلة لتحقيق عملية التغيير والبناء المنشود.

وحث اللجان الدائمة على وضع الآلية المناسبة لبلورت الملاحظات حول مستوى تنفيذ التوصيات.

وأقر المجلس إحالة رسائل الحكومة والردود المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان (الدفاع والأمن، الخدمات، النقل، والاتصالات)، بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس الخاصة بالاختلالات المرورية.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة.








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