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المؤتمر نت - أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الإثنين، عن استشهاد 85 شخصاً من كوادره، منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الدفاع المدني بغزة: استشهاد 85 من كوادرنا

المؤتمرنت -
الدفاع المدني بغزة: استشهاد 85 من كوادرنا
أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الإثنين، عن استشهاد 85 شخصاً من كوادره، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وقال، في بيان له: إن "عدد الشهداء من عناصر الجهاز بلغ 85 شهيداً، إلى جانب 301 مصاب من أفراده، بينما تعرّض 20 عنصراً للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى "تدمير 17 مركزاً ومقراً تابعاً له، منها 14 مركزاً دُمرت بشكل كلي، و3 مراكز تضررت جزئياً، إضافة إلى ذلك تعرضت 56 مركبة للتدمير أو الأضرار".

وبحسب البيان، تعرضت مراكزه "للاستهداف المباشر 6 مرات، فيما استُهدفت طواقمه خلال تنفيذ مهام ميدانية 17 مرة، ما أسفر عن تدمير كافة معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة تقدر بمليون و300 ألف دولار".

وفي 23 أكتوبر الماضي، أخرج جيش الاحتلال منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمال قطاع غزة بعد تدميرها بالكامل، مما أجبر الطواقم على النزوح إلى المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تعيشها غزة، حيث تواجه الطواقم الإغاثية صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات وسط استمرار القصف والحصار.








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