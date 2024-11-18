المؤتمرنت -

أندية يمنية تُقرر مقاطعة انتخابات اتحاد كرة القدم

قررّت أندية الدرجتين الأولى والثانية بأمانة العاصمة صعاء وبقية المحافظات، انسحابها رسميًا من العملية الانتخابية لاختيار هيئة إدارية جديدة لاتحاد كرة القدم.



وأكدت الأندية، في اجتماعها اليوم بصنعاء، مقاطعتها للانتخابات؛ احتجاجًا على مخالفات وتجاوزات الهيئة الإدارية للاتحاد العام لكرة القدم برئاسة أحمد العيسي.



وأشارت في مذكرة مرفوعة لرئيسي الاتحادين الآسيوي والدولي، إلى رفضها إقامة الدورة الانتخابية خارج الإطار الجغرافي للجمهورية اليمنية، التي تستضيف عاصمتها وبقية محافظاتها مُجمل المنافسات الرياضية والمعسكرات الداخلية للمنتخبات الوطنية، بإشراف الاتحاد وتمويل وزارة الشباب، في أجواء آمنة وبيئة مستقرة، ما يؤكد قدرتها على استضافة الدورة الانتخابية لاتحاد القدم.



واستعرض المجتمعون في مذكرتهم المرفوعة للاتحادين الآسيوي والدولي، عددًا من المخالفات التي ارتكبها الاتحاد في مرحلة الإعداد والتحضير لهذه الانتخابات، متجاوزًا اللوائح، ومصادرًا لحق الأندية في اختيار وتسمية ممثليها في الجمعية العمومية، التي ستقوم بعملية التصويت في الانتخابات.



ولفتت المذكرة إلى مخالفة الاتحاد العام لكرة القدم في تعيين اللجنة العليا لإدارة الانتخابات ولجنة التظلمات وبقية اللجان، ولا يوجد أي مسوغ قانوني يعطي قيادة الاتحاد الحق في تسمية لجان إدارة عملية المنافسة الانتخابية التي تكون إدارة الاتحاد طرفًا في تلك المنافسة.



وأكد المجتمعون أن الاتحاد ارتكب مخالفات وتجاوزات قامت بها اللجنة المعينة من قيادة الاتحاد لإدارة الانتخابات فيما يتعلق باستبعاد المرشحين المنافسين لرئيس الاتحاد الحالي والنواب والأعضاء.. لافتين إلى أن تلك الإجراءات، مثَّلت صدمة للوسط الرياضي المتابع للعملية، والذي أدرك مخطط الاتحاد وتوجهه لاستنساخ الأسماء القديمة في قيادة وعضوية الاتحاد، واستبعاد المنافسين الآخرين، بمبررات واهية وأعذار غير منطقية.



وأوضحت الأندية، أن استمرار الاتحاد في ارتكاب المخالفات والعشوائية والعمل الأحادي، وعدم الالتزام بمضامين القوانين واللوائح، وتجاهل حق الأندية في تحديد مصيرها والأصوات المنادية بضرورة عودة إدارة الاتحاد لجادة الصواب من خلال العمل المؤسسي المؤطر بالقوانين واللوائح.



ودعت المذكرةُ إلى التركيز على تطوير لعبة كرة القدم، والارتقاء بمستويات المنتخبات الوطنية، وعدم المخالفات المتكررة التي أوصلت الأندية إلى إعلان المقاطعة والانسحاب من العملية الانتخابية، مطالبة الاتحادين الآسيوي والدولي بإدراك حقيقة ما يحدث في رواق اتحاد القدم اليمني والاستجابة لمطالب الأندية المشروعة.

