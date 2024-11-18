الإثنين, 18-نوفمبر-2024 الساعة: 07:56 م - آخر تحديث: 07:47 م (47: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مؤتمر قمة عربي إسلامي جديد في الرياض.. بيع الأوهام لأمة المليار والنصف مسلم
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، لذلك فإن تحديد العلامات والأعراض المبكرة لها يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات خطيرة

5 علامات تتطلب العناية بالقلب

المؤتمرنت -
5 علامات تتطلب العناية بالقلب
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، لذلك فإن تحديد العلامات والأعراض المبكرة لها يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، لذلك فإن تحديد العلامات والأعراض المبكرة لها يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

وتشير الدكتورة ريتا ميتروفانوفا إلى خمس علامات رئيسية تتطلب الاهتمام، وتقدم بعض التوصيات للحفاظ على صحة القلب. وهذه العلامات هي:

1- ضيق التنفس وألم في الصدر: تعتبر هذه العلامة الأكثر انتشارا وإثارة للقلق لأنها مرتبطة بمشكلات القلب. بالطبع قد يشير ضيق التنفس أثناء أو بعد النشاط البدني وأثناء الراحة إلى عدم كفاية إمداد عضلة القلب بالأكسجين. وغالبا ما يكون الشعور بالضغط أو الألم في الصدر المعروف بالذبحة الصدرية علامة تحذيرية لاحتشاء عضلة القلب، ما يتطلب عناية طبية فورية.

2- ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني: يمكن أن لا يشعر الشخص بارتفاع مستوى ضغط الدم، الذي يسمى “القاتل الصامت” فترة طويلة، ولكن ارتفاع مستوى ضغط الدم يؤثر بشكل خطير على الأوعية الدموية والقلب، ما يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، لذلك من الضروري مراقبة مستوى ضغط الدم بصورة دورية وعند الضرورة تغيير نمط الحياة.

3- الوزن الزائد ونمط الحياة الخامل: ترتبط السمنة، وتراكم الدهون في منطقة البطن خاصة، بصورة مباشرة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأنها تساعد على اضطراب عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين ومقاومة الأنسولين، لذلك من الضروري ممارسة النشاط البدني مثل المشي والجري والسباحة لأنه يحسن عمل القلب والأوعية الدموية ويساعد على إنقاص الوزن، وفقاً لـRT.

4- اضطراب ضربات القلب وارتفاع مستوى الكوليسترول: يمكن أن تسبب عوامل عديدة، مثل الإجهاد والتعب والكافيين، عدم انتظام ضربات القلب. ومع أن العديد من حالات عدم انتظام ضربات القلب غير ضارة إلا أن بعض أشكالها تتطلب عناية طبية خاصة بسبب تصلب الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع مستوى الكوليسترول في تكوين لويحات تصلب الشرايين على جدران الشرايين، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في القلب والأوعية الدموية. للتحكم في مستوى الكوليسترول يجب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

5- ارتفاع مستوى الإجهاد: يعتبر الإجهاد أحد أخطر العوامل في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية لأن الإجهاد المزمن يسبب تغيرات في عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من احتمال ارتفاع مستوى ضغط الدم ويسرع عملية تآكل الأوعية الدموية. ويمكن أن يسبب تشكل جلطات دموية التي بدورها يمكن أن تؤدي إلى جلطة دماغية أو احتشاء عضلة القلب.

وبصورة عامة وفقا لها، يجب اتباع نظام غذائي متوازن وتقليل استهلاك السكر والدهون المشبعة وممارسة الرياضة بصورة منتظمة ومراقبة مستوى الإجهاد ومستوى السكر والكوليسترول وضغط الدم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
علوم وتقنية: للتخلص من الكرش.. السر في البرتقال
اقتصاد: الذهب يرتفع بعد خسائر أسبوعية حادة
عربي ودولي: روسيا: اعتراض 59 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43922
رياضة: فرنسا تزيح إيطاليا عن الصدارة
رياضة: إنجلترا تهزم إيرلندا وتصعد للمستوى الأول
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 3481
مجتمع مدني: تعرف على أعراض التهاب المعدة
علوم وتقنية: هل شكل القلب يحدد مدى صحته؟
عربي ودولي: استشهاد القيادي في حزب الله محمد عفيف
أخبار: سلاح الجو اليمني يقصف يافا وعسقلان
أخبار: 9500 مدني ضحايا المتفجرات في اليمن
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
فنون ومنوعات: القبض على مذيعة شهيرة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ يحيى رزق
علوم وتقنية: تعرف على عدد ساعات النوم الأنسب لعمرك
محافظات: وزارة النفط تحيي الذكرى السنوية للشهيد
أخبار: النواب يستمع إلى رسائل الحكومة
أخبار: 6364 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر
عربي ودولي: سقوط قنبلتين في ساحة منزل نتنياهو
عربي ودولي: 43846 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
أخبار: احذروا الأجواء الباردة.. وابتعدوا عن البحر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024