المؤتمرنت -

الحديدة.. إصابة طفل بانفجار في الدريهمي

أصيب طفل، بجروح بليغة اليوم جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي أن الطفل يحيى محمد مشهور البالغ من العمر 14 عاما، من قرية القازة عزلة الجحبا السفلى، أصيب إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان جوار سوق الطايف القديم.



وذكر المصدر، أن الطفل تعرض لكسور في الرجل اليمنى، وجروح بليغة في البطن والرأس.



وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أكد أمس، أن إجمالي ضحايا الألغام والقنابل العنقودية في اليمن حتى نهاية أكتوبر 2024، بلغ أكثر من 9 آلاف و500 شخص.