المؤتمرنت -

43972 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و972 شهيداً و104 آلاف و8 مصابين أغلبيتهم من الأطفال والنساء،.



وقالت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 50 شهيداً، و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونوهت بأنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 410 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.