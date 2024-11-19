المؤتمرنت -

استشهاد 200 طفل لبناني في أقل من شهرين

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 200 طفل لبناني، وإصابة ألف ومئة آخرين، في غضون شهرين تقريبا، منذ تصاعد العدوان الصهيوني على لبنان في سبتمبر المنصرم.



وقال المتحدث باسم "يونسيف"، جيمس إلدر، خلال تصريح صحفي "لقد قتل أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين، بمعدل أكثر من ثلاثة أطفال يوميا".



وأضاف إلدر أن "اتجاها مقلقا يبرز ويظهر، حيث يجري التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات، من جانب هؤلاء القادرين على وقف هذا العنف".





وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس أن حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان وصلت إلى 3516 شهيداً و14929 جريحاً.