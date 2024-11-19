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المؤتمر نت - تغلب المنتخب الوطني الأول على نظيره السريلانكي بهدفين دون رد، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء اليوم

منتخب اليمن يهزم سريلانكا بثنائية

المؤتمرنت -
منتخب اليمن يهزم سريلانكا بثنائية
تغلب المنتخب الوطني الأول على نظيره السريلانكي بهدفين دون رد، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة خليجي 26 لكرة القدم

سجّل حمزة محروس وعلي ناصر هدفي الأحمر اليمني في الدقيقتين 20 و90+5، من زمن المباراة التي احتضنها ملعب الخور في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخبنا قد خسر وديته الأولى التي أقيمت السبت الماضي بهدف دون رد أمام نظيره السريلانكي.

الجدير بالذكر أن المنتخب اليمني يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة خليجي 26، والتي تضمّ إلى جواره منتخبات: العراق، والسعودية، والبحرين، والتي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.








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