المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 5

ارتفعت حصيلة شهداء الاقتحام الإسرائيلي، لـ"الحي الشرقي" من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة إلى 5، بعد ارتقاء شهيدين آخرين.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال أخلت سبيل طاقمها الذي حاصرته داخل أحد المنازل في الحي الشرقي من المدينة، وسلمته جثماني شهيدين كانا داخل المنزل، وقد تم نقلهما إلى مستشفى جنين الحكومي.



وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب الشابين الجاسر والحويطي خلال اقتحامها الحي الشرقي من المدينة، وتركتهما ينزفان ومنعت طواقم الإسعاف من نقلهما، ما أدى لاستشهادهما.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، منذ ساعات فجر الثلاثاء، حيث أصيب 9 مدنيين بالرصاص الحي وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيرة إسرائيلية، وسط تدمير للبنية التحتية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء واسعة بالمنطقة.