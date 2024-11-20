المؤتمرنت -

حالة الطقس: أجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء خلال ال24 ساعة القادمة باردة أثناء الليل والصباح الباكر على عدد من محافظات الجمهورية.



وأشار المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وتتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى ما بين (04-08 درجة مئوية) فيما تكون الأجواء باردة نسبيا على مرتفعات محافظات إب، لحج وأبين.



وبحسب المركز فإن من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على محافظة أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوب والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ونبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية وخاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.



وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول .