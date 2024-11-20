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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن موجة تقلبات جوية حادة ومفاجئة تضرب اليمن خلال الأيام القادمة

كتلة هوائية رطبة.. الشوافي: استعدوا لتقلبات حادة في الطقس

المؤتمرنت -
كتلة هوائية رطبة.. الشوافي: استعدوا لتقلبات حادة في الطقس
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن موجة تقلبات جوية حادة ومفاجئة تضرب اليمن خلال الأيام القادمة.

وقال الفلكي الشوافي: "بحسب بيانات وخرائط نماذج الطقس متوقع حتى الأحد القادم 24 نوفمبر 2024، أن تتأثر اليمن بكتلة هوائية رطبة، تجلب الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من اليمن".

وتوقع الشوافي هطول أمطار متفرقة على محافظات إب، الضالع، أبين، تعز، لحج، عدن، البيضاء تغطي منها 30% إلى 50%.

وأشار الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة على محافظات الحديدة، ريمة، المحويت، حجة، عمران، ذمار، صنعاء، صعدة، أرخبيل سقطرى تغطي من 20% إلى 40% من المناطق".

ولفت الشوافي إلى أمطار خفيفة قد تهطل على أجزاء من السواحل والهضاب الداخلية في المهرة وحضرموت، وأجزاء بسيطة من المناطق الغربية لمحافظتي مأرب والجوف، موضحاً أن "نسبة تغطية الأمطار لهذه المحافظات اقل من 20% من مساحاتها حيث تحتل الصحاري مساحات واسعة منها وتوقعات الهطول على الصحاري منخفض جداً".

كما توقع الفلكي الشوافي أجواءً شتوية غائمة نهاراً على مناطق واسعة، وباردة ليلاً وفي الصباح الباكر على الأحواض والمرتفعات الجبلية، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة، ومتابعة نشرات الطقس.

وطمأن الشوافي المزارعين بعدم حدوث صقيع أو أي تأثير على المزروعات (ضريب) خلال هذة الفترة.








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