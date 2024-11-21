المؤتمرنت -

مفاجأة طقس اليمن.. عودة الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على خليج عدن وسواحل المحافظات الجنوبية والشرقية، واضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية على خليج عدن وسواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن ولحج والمناطق الداخلية منها.



وقد تهطل الأمطار على أجزاء متفرقة من الهضاب ومحافظات لحج، الضالع، تعز وإب وريمة وتمتد لاحقاً إلى أجزاء من صحارى محافظات المهرة، حضرموت وشبوة.



وحسب المركز من المحتمل اضطرب البحر غرب أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الاحمر.



وأوضح أنها هطلت أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية على المكلا بلغت كميتها 30 ملم، كما هطلت خلال اليومين الماضيين أمطار متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات أرخبيل سقطرى، المهرة، حضرموت وخليج عدن.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب خاصة على الطرقات الجبلية ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين غرب أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الاحمر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.