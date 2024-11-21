الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 04:42 م - آخر تحديث: 04:40 م (40: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - مفاجأة طقس اليمن.. عودة الأمطار

مفاجأة طقس اليمن.. عودة الأمطار

المؤتمرنت -
مفاجأة طقس اليمن.. عودة الأمطار
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على خليج عدن وسواحل المحافظات الجنوبية والشرقية، واضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية على خليج عدن وسواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن ولحج والمناطق الداخلية منها.

وقد تهطل الأمطار على أجزاء متفرقة من الهضاب ومحافظات لحج، الضالع، تعز وإب وريمة وتمتد لاحقاً إلى أجزاء من صحارى محافظات المهرة، حضرموت وشبوة.

وحسب المركز من المحتمل اضطرب البحر غرب أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الاحمر.

وأوضح أنها هطلت أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية على المكلا بلغت كميتها 30 ملم، كما هطلت خلال اليومين الماضيين أمطار متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات أرخبيل سقطرى، المهرة، حضرموت وخليج عدن.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب خاصة على الطرقات الجبلية ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين غرب أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الاحمر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
عربي ودولي: مقتل عالم آثار صهيوني جنوب لبنان
عربي ودولي: مجزرة إسرائيلية في سوريا
علوم وتقنية: ما هو معدل ضربات قلبك المثالي قياسا لعمرك؟
فنون ومنوعات: منى زكي تتعرض للانتقاد بسبب "أم كلثوم"
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على لبنان
عربي ودولي: حماس تدين الفيتو الأمريكي: موقف عدائي
مجتمع مدني: علامات مبكرة "غير نمطية" لداء السكري
أخبار: النواب يواصل استعراض رسائل الحكومة
أخبار: الأقصى تدعو إلى المشاركة في مسيرات الجمعة
أخبار: منظمة: 17 ألف طفل بغزة انفصلوا عن عائلاتهم
رياضة: فوزُ الأرجنتين والأكوادور وتشيلي
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
علوم وتقنية: مشروبان يحميان الأوعية الدموية
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43985
اقتصاد: الذهب يواصل ارتفاعه
أخبار: أجواء باردة ليلًاً وفي الصباح الباكر
فنون ومنوعات: نهال عنبر تروي تفاصيل نجاتها من الموت
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 5
رياضة: العراق ينتصر والكويت تحبط الأردن بالتعادل
رياضة: اكتمال عقد المتأهلين إلى أمم أفريقيا 2025
اقتصاد: الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال أسبوع
فنون ومنوعات: معلم يعتدي على تلاميذه بطريقة "معيبة"
عربي ودولي: استشهاد 1000 طبيب وممرض في غزة
رياضة: منتخب اليمن يهزم سريلانكا بثنائية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024