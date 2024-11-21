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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و56 شهيدًا و104 آلاف و268 مصاباً

حصيلة شهداء غزة تتخطى 44 ألفاً

المؤتمرنت -
حصيلة شهداء غزة تتخطى 44 ألفاً
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و56 شهيدًا و104 آلاف و268 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيدا، و176 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 412 يوماً، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.








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