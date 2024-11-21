المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

خبراء يحذرون مرضى السكر من فقدان البصر

يعد مرض السكر من أخطر الامراض المهددة لعدد من أعضاء جسم الانسان وفي مقدمتها العيون والنظر تحديدا، إذ يوضح اختصاصيون وخبراء في طب وجراحة العيون (على هامش المؤتمر السنوي للسكر الذي اختتم اعماله اليوم بصنعاء) هذه المخاطر ويحذرون من التساهل في تنظيم السكر تجنباً لفقدان البصر بشكل دائم.



في البداية تحدث استشاري طب العيون الاستاذ المساعد بجامعة صنعاء الدكتور عصام يحيى الشماحي، بأن مرض السكر عامل أساسي لفقدان البصر لدى مرضى السكر، موضحاً أن فقدان البصر الناتج عن السكر يكون دائم، محذراً مرضى السكر عدم التساهل في الوصفات العلاجية للسكر والحرص على ضبط السكر بشكل دائم حتى يتجنبو فقدان البصر.



وأشار الشماحي الى الدور الكبير الذي تلعبه المؤتمرات العلمية في تنمية وتحسين قدرات الكوادر الطبية وتحديث معلوماتهم بكل ما هو جديد من علوم الطب والأدوية، والتي تنعكس بشكل ايجابي على أداء الاطباء والمختصين وكذا على المرضى والوطن بشكل عام، متمنياً الاهتمام بالمؤتمرات العلمية بشكل أكبر.



من جانبه قال استشاري جراحة الشبكية الدكتور عادل حسان، إن السكر مرض مزمن يؤثر على العديد من اعضاء الجسم منها الكلى والاعصاب والعيون، إلا أنه كمختص أوضح بأن السكر يعمل على حرق الشبكية، ناصحاً ومحذراً في نفس الوقت المرضى بضرورة الحرص على تنظيم السكر كون أمراض العيون والبصر الناتجة عن السكر من أخطر امراض العيون.



وأضاف "نحاول من خلال هذه المؤتمرات العلمية أولاً بإيصال رسالة توعوية للمريض بأن يساعد نفسه في تنظيم السكر، كما أن المؤتمرات العلمية تعد فرص مهمة لمعرفة آخر البحوث وكل جديد في علوم الطب والعلاج والادوية وجراحة وغيرها".



من جانب آخر أوضح مندوب الشركة اليمنية المصرية لصناعة وتجارة الادوية شوقي محمد عقبة، أن الشركة من أهم الشركات التي تساهم في إقامة المؤتمرات العلمية، خاصة آخر اربع سنوات وهي حاضرة في رعاية مؤتمرات علمية مثل السكر والضغط والقلب، من حيث العينات والتنظيم والوجبات وغيرها، مضيفاً أن ذلك من أجل جمع الاطباء والخبراء للنقاش من خلال هذه المؤتمرات للخروج بكل ما هو مفيد للمجتمع والوطن.