المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة بشير القهالي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ بشير أحمد جابر القهالي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مدير مكتب الأمين العام المساعد لقطاع المرأة، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد معاناة طويلة وأليمة من المرض.



مشيداً في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد هشام بشير القهالي وإخوانه وكافة آل القهالي، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية والاجتماعية، ومعبِّراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.



وابتهل الأمين العام إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.