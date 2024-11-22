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أخبار
المؤتمر نت - استعدّوا لأمطار غزيرة.. واحذروا السيول

لسكان هذه المحافظات: استعدّوا لأمطار غزيرة.. واحذروا السيول

المؤتمرنت -
لسكان هذه المحافظات: استعدّوا لأمطار غزيرة.. واحذروا السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها الرعد أحيانا على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجه وغرب صعدة وعلى محافظة عدن.

وأشارت إلى أن الأمطار قد تمتد غرباً إلى أجزاء من مرتفعات وسهل وسواحل تهامة، وشرقاً إلى سواحل ومرتفعات كل من أبين، شبوة وحضرموت.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في الشحر - حضرموت: 10.2ملم، إب: 4.3ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات شبوة، أبين، لحج، غرب تعز وغرب المحويت وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية نتيجة السحب المنخفضة الكثيفة والضباب أو هطول الأمطار.








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