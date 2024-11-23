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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و176 شهيداً و104 آلاف و473 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44176

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44176
أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و176 شهيداً و104 آلاف و473 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدا، و205 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 414 يوماً، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.








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