السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 05:35 م - آخر تحديث: 05:09 م (09: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 189

ارتقاء الصحفي أبو قفة يرفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 189

المؤتمرنت -
ارتقاء الصحفي أبو قفة يرفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 189
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى (189 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي وائل إبراهيم أبو قفة المحاضر بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية ويعمل صحفياً في إذاعة القرآن الكريم التعليمية - صوت الجامعة الإسلامية.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، محملاً الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وختم بياه بالقول: "نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: 17 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة
عربي ودولي: إسبانيا تؤكد التزامها بدعم دولة فلسطين
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي
أخبار: استعدّوا لأمطار غزيرة.. واحذروا السيول
فنون ومنوعات: تامر حسني يدعم طفلا بهذه الطريقة
عربي ودولي: 3583 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان
محافظات: حريق يلتهم مركزاً تجارياً في صنعاء
أخبار: بن حبتور يشارك في أربعينية حسن عبدالوارث
علوم وتقنية: ما هي أسباب العقم عند الرجال؟
أخبار: الأمم المتحدة تحذر من قرب إغلاق المخابز بغزة
محافظات: تدشين المخيم المجاني لأسر الشهداء في يريم
أخبار: مجلس الوزراء يدين الفيتو الأمريكي
رياضة: اختبار صعب لبرشلونة أمام سيلتا فيغو
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة بشير القهالي
عربي ودولي: مذكرتا اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
عربي ودولي: مجزرة إسرائيلية مروعة في بيت لاهيا
عربي ودولي: مقتل عالم آثار صهيوني جنوب لبنان
أخبار: خبراء يحذرون مرضى السكر من فقدان البصر
عربي ودولي: حصيلة شهداء غزة تتخطى 44 ألفاً
أخبار: مفاجأة طقس اليمن.. عودة الأمطار
عربي ودولي: مجزرة إسرائيلية في سوريا
علوم وتقنية: ما هو معدل ضربات قلبك المثالي قياسا لعمرك؟
فنون ومنوعات: منى زكي تتعرض للانتقاد بسبب "أم كلثوم"
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على لبنان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024