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المؤتمر نت - خيّم الحزن الشديد على نجم المنتخب الوطني عادل عباس، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة

الحزن يخيم على نجم المنتخب اليمني عادل عباس

المؤتمرنت -
الحزن يخيم على نجم المنتخب اليمني عادل عباس
خيّم الحزن الشديد على نجم المنتخب الوطني عادل عباس، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة شقيقه محمد غرقاً في البحر بمحافظة عدن.

وفي مشهد مهيب انهار عادل عباس أثناء الصلاة على شقيقه ومرافقته لدفن جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة القطيع بمدينة كريتر.

ونعى نجم المنتخب عادل عباس شقيقه بكلمات مؤثرة عبر فيها عن مشاعر الفقد والأسى التي تعتصر قلبه، وذلك عبر منشور على حسابه فيسبوك قائلاً: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا أخي لمحزونون.. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقه فتنة القبر وعذاب النار، وتقبله من الشهداء، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وحرص عدد كبير من زملاء ومحبي نجم المنتخب اليمني عادل عباس، على تقديم واجب العزاء ومواساته في وفاة شقيقه، سائلين الله عز وجل أن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.








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