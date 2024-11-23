المؤتمرنت -

في تصريح جديد له: هذا ما كشفه أبو عبيدة

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، السبت، مقتل أسيرة إسرائيلية شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان مدمر.



وقال أبو عبيدة، في تغريدات عبر قناته على تيلغرام: "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة.. فيما لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها".



وشدد ناطق القسام على أن "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم، وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".



وحذّر أبو عبيدة الاحتلال من أنّ "عليه الاستعداد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى"، بسبب التدمير الواسع الذي يسبّبه عدوانه، واستشهاد بعض الآسرين.