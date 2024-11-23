المؤتمرنت -

تدشين اختبارات المعاهد التقنية في صنعاء

دشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي اليوم في صنعاء اختبارات منتسبي المعاهد التقنية والمهنية الدور الثاني للعام 1445هـ، دور نوفمبر "2023 - 2024م".



واطلع الوزير الصعدي على سير الاختبارات بقاعات وورش معهد بغداد التقني بأمانة العاصمة، واستمع من الطلاب إلى شرح حول الأجواء التي تم توفيرها لهم لتمكينهم من أداء الاختبارات بكل سلاسة.



وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بقطاع التعليم الفني والحرص على النهوض به في مختلف التخصصات، مشيدًا بمستوى التحضيرات من قبل اللجان الوزارية المعنية في توفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات.



وحث وزير التربية والتعليم والبحث العلمي على مضاعفة الجهود في تنفيذ المهام التي تم إعدادها لأداء الاختبارات بما يحقق النتائج المأمولة.



ويخوض الاختبارات 966 طالبًا من 56 معهدًا من عشر محافظات في مستويات "دبلوم تقني ثلاث سنوات" و"دبلوم تقني" و"الثانوية المهنية" و"دبلوم مهني"، موزعين على ثمانية مراكز اختبارية، يتم إجراء الاختبارات في 47 تخصصًا.