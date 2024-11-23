السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 10:10 م - آخر تحديث: 09:06 م (06: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - دشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي اليوم في صنعاء اختبارات منتسبي المعاهد التقنية والمهنية الدور الثاني للعام 1445هـ، دور نوفمبر "2023 - 2024م"

تدشين اختبارات المعاهد التقنية في صنعاء

المؤتمرنت -
تدشين اختبارات المعاهد التقنية في صنعاء
دشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي اليوم في صنعاء اختبارات منتسبي المعاهد التقنية والمهنية الدور الثاني للعام 1445هـ، دور نوفمبر "2023 - 2024م".

واطلع الوزير الصعدي على سير الاختبارات بقاعات وورش معهد بغداد التقني بأمانة العاصمة، واستمع من الطلاب إلى شرح حول الأجواء التي تم توفيرها لهم لتمكينهم من أداء الاختبارات بكل سلاسة.

وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بقطاع التعليم الفني والحرص على النهوض به في مختلف التخصصات، مشيدًا بمستوى التحضيرات من قبل اللجان الوزارية المعنية في توفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات.

وحث وزير التربية والتعليم والبحث العلمي على مضاعفة الجهود في تنفيذ المهام التي تم إعدادها لأداء الاختبارات بما يحقق النتائج المأمولة.

ويخوض الاختبارات 966 طالبًا من 56 معهدًا من عشر محافظات في مستويات "دبلوم تقني ثلاث سنوات" و"دبلوم تقني" و"الثانوية المهنية" و"دبلوم مهني"، موزعين على ثمانية مراكز اختبارية، يتم إجراء الاختبارات في 47 تخصصًا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تشيلسي يضرب ليستر بثنائية
فنون ومنوعات: الحزن يخيم على نجم المنتخب عادل عباس
عربي ودولي: 189 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة
علوم وتقنية: وداعاً للأرق.. حيلة تعيدك للنوم بعمق
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44176
عربي ودولي: 74 شهيداً وجريحاً في قصف على بيروت
عربي ودولي: 17 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة
عربي ودولي: إسبانيا تؤكد التزامها بدعم دولة فلسطين
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي
فنون ومنوعات: تامر حسني يدعم طفلا بهذه الطريقة
عربي ودولي: 3583 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان
محافظات: حريق يلتهم مركزاً تجارياً في صنعاء
أخبار: بن حبتور يشارك في أربعينية حسن عبدالوارث
علوم وتقنية: ما هي أسباب العقم عند الرجال؟
أخبار: الأمم المتحدة تحذر من قرب إغلاق المخابز بغزة
محافظات: تدشين المخيم المجاني لأسر الشهداء في يريم
أخبار: مجلس الوزراء يدين الفيتو الأمريكي
رياضة: اختبار صعب لبرشلونة أمام سيلتا فيغو
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة بشير القهالي
عربي ودولي: مذكرتا اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
عربي ودولي: مجزرة إسرائيلية مروعة في بيت لاهيا
عربي ودولي: مقتل عالم آثار صهيوني جنوب لبنان
أخبار: خبراء يحذرون مرضى السكر من فقدان البصر
عربي ودولي: حصيلة شهداء غزة تتخطى 44 ألفاً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024