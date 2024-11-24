المؤتمرنت -

1.3 مليون دولار خسائر الدفاع المدني الفلسطيني

قال الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر مخزونه من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة 1.300.000 دولار منذ بداية الحرب على غزة.



وأوضح، في بيان صحفي حول حالة عمل الدفاع المدني بقطاع غزة والخسائر التي تكبدها منذ بداية الحرب، أن عدد الشهداء من طواقمه بلغ 87 شهيدا و304 مصابين، و21 معتقلا منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي.



وأشار إلى تعطل معظم مركبات الدفاع المدني في محافظة غزة عن العمل والحركة لليوم الـ18، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، واستمرار إيقاف منظومة الدفاع المدني كليا عن العمل، واحتجاز مركباته في شمال قطاع غزة لليوم الـ33.



وبين في تقريره أن عدد المراكز والمقرات المدمرة والمتضررة هي 17 مركزا ومقرا، بينها 14 تم تدميرها كليا، و56 مركبة تم تدميرها جزئيا، بينها 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتا إنقاذ تدخل سريع، و4 مركبات صهريج مياه، و3 مركبات إسعاف ومركبة سلم إنقاذ هيدلوليكي، و13 مركبة إدارية.



ويواصل الكيان الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة، منذ 415 يوما، متسببا في مجازر مروعة وجرائم حرب أزهقت أرواح الآلاف بين شهيد وجريح ومفقود، وفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع على كافة مجالات الحياة بشكل غير مسبوق.