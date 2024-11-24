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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد خالد نعمان الأغبري، وكيل وزارة المالية الأسبق لقطاع الموازنة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد خالد الأغبري

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد خالد الأغبري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد خالد نعمان الأغبري، وكيل وزارة المالية الأسبق لقطاع الموازنة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد أبو راس، في برقية العزاء التي بعثها إلى أشقاء الفقيد وأولاده، بمناقب الراحل ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص من خلال الوظائف الإدارية والقيادية التي شغلها وتدرج فيها وأخرها مستشاراً لوزير المالية.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعميق مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الأغبري بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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