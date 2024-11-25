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أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و235 شهيدًا و104 آلاف و638 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44235

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44235
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و235 شهيدًا و104 آلاف و638 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منهما إلى المستشفيات 24 شهيدا، و71 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونوهت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.








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