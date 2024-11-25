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أخبار
المؤتمر نت - بعثة أهلي صنعاء تصل هذه الدولة

بعثة أهلي صنعاء تصل هذه الدولة

المؤتمرنت -
بعثة أهلي صنعاء تصل هذه الدولة
وصلت بعثة النادي الأهلي بصنعاء ، إلى مدينة صلالة العمانية، لخوض لقاء الأمبراطور ومضيفه ظفار الأربعاء المقبل في ختام مرحلة ذهاب بطولة أبطال الخليج للأندية.

ويلعب الأهلي الصنعاني ممثل اليمن في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه أندية، ظفار العماني، دهوك العراقي والنصر الإماراتي.

وفيما يلي قائمة البعثة :

حمود النقيب/ رئيس البعثة

عبد الوهاب الزرقة/ المنسق العام

عادل الأشول / المسؤول الرياضي

إدريس المرابط/ المدير الفني

جمال القديمي / المدرب المساعد

معاذ عبد الخالق/ مدرب الحراس

عبد الله عقبات/ إداري

محمد الشرعبي/ طبيب

واللاعبون وهم :محمد أمان ، سعود السوادي ، عصام الحكيمي ، حماده الزبيري ، عبد العزيز الجماعي ، مدير عبد ربه ، جيلوس جودابي ، علاء نعمان ، معتصم الجرموزي ، رضوان الحبيشي ، صقر الدربي ، حمزة حنش ،عثمان جون ، أكرم هاجر ، جلال الجلال ، وحيد الخياط ، أحمد ضبعان ، يوسف الحيمي ، أبو بكر ندياي ،زكريا طفطوف ، عمرو الشرفي ، عبد الفاضل سوانون ، حمزة محروس .

الجدير بالذكر أن المنسق الإعلامي للبعثة الزميل علي الغرباني سيلتحق بالبعثة اليوم الإثنين.

كان في استقبال البعثة نائب رئيس مجلس إدارة نادي ظفار سعيد بن علي جعبوب، وأمين عام السر أيمن بن سعيد العنسي اليافعي ورئيس الجالية اليمنية في صلالة الدكتور أحمد ابو خلبه الحضري، ومصطفى حافظ مدير عام نادي ظفار وعدد من أعضاء الجالية اليمنية في مدينة صلالة ومحبي النادي الأهلي والرياضة اليمنية.








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