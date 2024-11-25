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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالحكيم عبدربه العبيد، وكيل الجهاز المركزي للإحصاء سابقاً، في وفاة والده

الأمين العام يعزي عبدالحكيم العبيد بوفاة والده

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي عبدالحكيم العبيد بوفاة والده
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالحكيم عبدربه العبيد، وكيل الجهاز المركزي للإحصاء سابقاً، في وفاة والده الحاج عبدربه العبيد.

وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للدكتور عبدالحكيم العبيد وإخوانه وكافة آل العبيد بمحافظة شبوة في هذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








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