الإثنين, 25-نوفمبر-2024 الساعة: 07:59 م - آخر تحديث: 07:54 م (54: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - كشفت دراسة جديدة عن أن صغار السن الأعلى تفاؤلا بشأن مستقبلهم يميلون في الواقع إلى أن يكونوا أفضل صحة بشكل ملحوظ

التفاؤل.. كيف يؤثر على صحة الأطفال والشباب؟

المؤتمرنت -
التفاؤل.. كيف يؤثر على صحة الأطفال والشباب؟
كشفت دراسة جديدة عن أن صغار السن الأعلى تفاؤلا بشأن مستقبلهم يميلون في الواقع إلى أن يكونوا أفضل صحة بشكل ملحوظ.

وقد بحثت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كونكورديا بكندا، في تأثير التفاؤل على الأطفال والمراهقين والشباب على حد سواء، عبر بحث ومراجعة 60 دراسة سابقة ذات صلة أجريت على مدار أكثر من 3 عقود.

ووجد الباحثون أنه، عبر الدراسات المختلفة، كانت الارتباطات بين التفاؤل والصحة البدنية تميل إلى أن تكون إيجابية؛ مما يعني أن الشباب الأعلى تفاؤلا أو الأقل تشاؤما كانوا أفضل صحة.

وعلى وجه التحديد، وجد الفريق أن صغار السن المتفائلين لديهم أنظمة غذائية أفضل، ويمارسون الرياضة بشكل متكرر، كما أن صحتهم الجسدية تكون أفضل بكثير من غير المتفائلين، حيث يتمتعون بصحة قلبية وعائية أفضل، ولديهم أمراض أقل، ولا يشعرون بالألم بشكل كبير، ويمكنهم حتى أن يعيشوا لمدة أطول من أقرانهم الأقل تفاؤلا، كما ارتبط التفكير المتفائل بتحسن الصحة العقلية لدى صغار السن.

وكتب الباحثون في دراستهم أن الشخص الذي يميل إلى توقع النتائج الإيجابية دائما في حياته، يكون أكثر ميلا إلى حماية صحته بشكل استباقي عبر اتباع نظام غذائي أفضل، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين أو الحد منه، وعلى نحو مماثل، عندما يواجه الشخص المتفائل مشكلة صحية فعلية مثل السرطان، فإنه يميل إلى اتباع نمط حياة أفضل صحة يمكنه إبطاء المرض أو تعزيز التعافي.

وأضافوا: التفكير الأعلى تفاؤلا يمكن أن يحمي الناس أيضا من التأثيرات الفسيولوجية للتوتر، على سبيل المثال، وجد بعض الأبحاث التجريبية أن الأشخاص الأعلى تفاؤلا حين يخوضون اختبارا مثيرا للتوتر، فإنهم ينجحون في الحفاظ على هدوئهم النفسي وصحتهم القلبية بشكل ملحوظ مقارنة بالمتشائمين.

كما يمكن أن يحمي التفكير المتفائل الناس أيضا من ارتفاع هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، والذي يمكن أن تكون له عواقب طويلة الأمد على الصحة البدنية.

وسبق أن ذكرت دراسة أجريت عام 2022 أن التفاؤل يمكن أن يطيل عمر الأشخاص، ويزيد بشكل كبير من احتمالية بلوغهم سن التسعين.

كما أكدت دراسة أجريت العام الماضي أن التفاؤل يمكن أن يساعد في إبطاء الشيخوخة، والتصدي للخرف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية
فنون ومنوعات: سماح أنور توجه رسالة غريبة لجمهورها
علوم وتقنية: نصائح بأفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس
ثقافة: اتحاد الأدباء ينعي مها صلاح
قضايا وآراء: ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
رياضة: بعثة أهلي صنعاء تصل هذه الدولة
قضايا وآراء: الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
قضايا وآراء: قرار تاريخي من محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني.. متى يحاكم بقية المجرمون؟
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44235
عربي ودولي: روسيا تعلن عن تدمير 23 مسيّرة أوكرانية
رياضة: ريال مدريد يشدد الخناق على برشلونة
رياضة: ليل يحقق فوزاً ثميناً أمام رين
رياضة: اليونايتد يواصل السقوط في البريميرليغ
رياضة: لوكاكو يقود نابولي للفوز على روما
علوم وتقنية: متى تشكل حرقة المعدة خطورة؟
رياضة: صلاح ينقذ ليفربول من المأزق
مجتمع مدني: نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب
فنون ومنوعات: كيف ردّت أصالة على معجب طلب الزواج منها؟
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء لبنان إلى 3754
رياضة: رياضة الفجر تجمع اليمنيين
قضايا وآراء: 30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
اقتصاد: تدشين محفظة "إم بي" المالية بصنعاء
محافظات: ذمار: تدشن استراتيجية توطين الألبان
أخبار: مجلس النواب يستعرض عدداً من التقارير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024