المؤتمرنت -

3768 شهيداً و15699 مصاباً في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 3768 شهيداً و15699 مصاباً.



وأفادت الوزارة في بيان مساء اليوم، بأن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الأحد، أسفرت عن 14 شهيداً و73 مصاباً.



وكثف طيران العدو الإسرائيلي اليوم، غاراته على مناطق متفرقة من جنوب بيروت، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح، في حصيلة غير نهائية.



يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ بداية أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون شخص.