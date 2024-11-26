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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد عمران

المؤتمرنت -
الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد عمران
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد أحمد محمد عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي البرقية التي بعثها إلى عم الفقيد الشيخ صالح محمد عمران، والى اشقاء الفقيد الشيخ حسين أحمد عمران، والشيخ صالح أحمد عمران، والشيخ عبدالكريم أحمد عمران، وأولادهم، وكافة آل عمران، في ثوبان مديرية الحداء بمحافظة ذمار، عبّر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله و إنا إليه راجعون"








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