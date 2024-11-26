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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و249 شهيدًا و104 آلاف و746 مصاباً

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 44249

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 44249
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و249 شهيدًا و104 آلاف و746 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 14 شهيدا، و108 مصابين.

ولفتت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 417 يوما، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.








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