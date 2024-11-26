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المؤتمر نت - أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني توقف كافة خدماته في مدينة غزة بسبب استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود

توقف كلّي لخدمات الدفاع المدني في مدينة غزة

المؤتمرنت -
توقف كلّي لخدمات الدفاع المدني في مدينة غزة
أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني توقف كافة خدماته في مدينة غزة بسبب استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل مركباته.

وقال الدفاع المدني، في بيان اليوم :" نعلن عن توقف كافة مركباتنا، الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، عن العمل في محافظة غزة لاستمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي توفير "السولار" اللازم لتشغيلها".

وأضاف "وعليه لن تستطيع طواقمنا الاستجابة لنداءات المواطنين، حتى يسمح الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية إدخال كميات "السولار" اللازمة".

وحذر من أن استمرار رفض إدخال كميات /السولار/ اللازمة لتشغيل مركبات الإنقاذ والإطفاء هو بمثابة الحكم بالموت والإعدام على المواطنين الذين يقصف الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم وتتعرض للحرائق، ويضع المواطنين أمام مخاطر كبيرة في ظل تكثيف عمليات القصف الإسرائيلي للمنازل والممتلكات السكنية.

وأوضح البيان :" بذلك تعتبر مركباتنا في محافظتي غزة والشمال متوقفة عن خدمات الدفاع المدني، دون تدخل إغاثي دولي أو عربي لحماية شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وكان الدفاع المدني أعلن أن جيش الاحتلال دمر مخزونه من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار.

ولفت إلى أنه في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي أخرج الاحتلال الإسرائيلي منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمال قطاع غزة وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع، فيما وصل عدد الشهداء من طواقمه نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر لهم إلى 87 شهيدا، و301 مصاب، واعتقال 20 عنصرا.








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