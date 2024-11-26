المؤتمرنت -

3823 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023، إلى 3 آلاف و823 شهيداً، و15 ألفاً و859 مصاباً.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الإثنين، أسفرت عن 55 شهيداً و160 مصاباً"، مضيفة أنه بهؤلاء الشهداء والجرحى، يرتفع عدد الضحايا إلى "3 آلاف و823 شهيداً، و15 ألفاً و859 مصاباً منذ بدء العدوان".



وكثف العدو الإسرائيلي اليوم غاراته على بيروت وجنوب لبنان، خلفت أكثر من 47 شهيداً وجريحاً، في حصيلة غير نهائية.



يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.