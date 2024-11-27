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مساء اليوم.. أهلي صنعاء يواجه ظفار العماني

يتطلع فريق أهلي صنعاء لخطف نتيجة إيجابية والظهور المثالي أمام مضيفه ظفار العماني اليوم الأربعاء، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء، في ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة في ختام مرحلة ذهاب المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية.



وكانت بعثة النادي الأهلي قد وصلت مدينة صلالة الأحد الماضي، بعد أن خاض معسكرا في الدوحة، تخلله لقاء ودي مع نادي الوعب انتهى لرجال الأمبراطور بهدفين لهدف.



ويسعى الأحمر الصنعاني ممثل اليمن في المحفل الخليجي، لتقديم صورة أفضل من اللقاءين الماضيين، عقب خسارته أمام دهوك 2-0 والنصر الاماراتي 3-1.



وأجرى الفريق الأحمر الصنعاني أمس حصة تدريبية على ملعب المباراة بقيادة مدربه المغربي إدريس المرابط، ركزت على الجري الخفيف والتسديد على المرمى والإطالة وتطبيق الجمل التكتيكية والوقوف على جهوزية اللاعبين.