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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاديب عبدالله أمير

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاديب الشيخ/ عبدالله احمد أمير ، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وكيل محافظة تعز ، عضو اتحاد الادباء اليمنيين، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد محمد عبدالله احمد أمير وطه عبدالله احمد أمير، عبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".