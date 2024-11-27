المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

مؤتمر المخ والأعصاب.. تطوير الذات وإبراز قدارت الكادر اليمني

استطلاع لعدد من المشاركين في المؤتمر العلمي السادس لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري المقام حالياً في العاصمة صنعاء.



البداية مع استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور محمد محمد شمس الدين رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر العلمي السادس لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الذي بدأ فعاليته اليوم بصنعاء، حيث قدم الدكتور شمس الدين محاضرة علمية عن عملية جراحية أجراها في اليمن كواحدة من الحالات النادرة على مستوى العالم، حيث أن هذه العملية هي واحدة من أربع عمليات جراحية فقط على مستوي العالم والأولى في اليمن والشرق الأوسط.



وأوضح شمس الدين أن العملية الجراحية تمثلت باستئصال كامل لورم من دماغ طفلة عمرها تسع سنوات وتم إنقاذها بنجاح بعد أن كانت قد بدأت تعاني من فقدان البصر، وأن الجانب المعقد والنادر في هذه العملية أن منشأ الورم بطينات الدماغ الذي يزوده بالسائل الدماغي ومن ثم انتقل الى وسط الدماغ، مشيراً الى نشر هذه الحالة في مجلات علمية عالمية وتم قبولها ورقة علمية في مؤتمرات علمية دولية والتي ستشارك في أولى هذه المؤتمرات في المؤتمر الآسيوي 14 لأطباء العالم الذي سيعقد في جمهورية مصر العربية في منتصف ديسمبر القادم.



وقال الدكتور شمس الدين إن المؤتمرات العلمية مهمة جداً لتطوير اداء وكفاءت الكوادر الطبية، كونها تناقش وتواكب كل ما هو جديد من علوم وبحوث في جراجة المخ والأعصاب والعمود الفقري على مستوى العالم، منوهاً الى أن المؤتمرات العلمية السابقة لعبت دور كبير في تطوير جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الى ما نسبته 90%، وأن إقامة المؤتمرات العلمية في ظل الظروف الحالية والحرب والحصار يعتبر انجاز بأن تقام المؤتمرات العلمية في اليمن وبمشاركة خبرات دولية من مختلف قارات العالم.



من جانبه أوضح استشاري الجراحة العامة وجراحة المناطير جامعة صنعاء أ. د. عبدالحميد المخلافي أن هذا المؤتمر يعتبر من أقوى المؤتمرات العلمية، حيث يشارك فيه جميع الاستشاريين في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري من مختلف محافظات اليمن ويناقش حوالي 45 ورقة عمل علمية وبحثية من داخل اليمن وخارجه، وأن ما يميز هذا المؤتمر بنسخته السادسة أن هناك تقنيات حديثة وعمليات نوعية سيستفيد منها المشاركين.



وشدد المخلافي على أهمية التعليم المستمر وتحديث المعلومات والتدريب والتأهيل، ومواكبة كل تطورات العلوم الحديثة والبحوث والعلمية وكل ما هو جديد في العمليات والخدمات الطبية والتي ستنعكس إيجاباً في تطوير قدرات الكوادر الطبية وخدمة المريض والوطن بشكل عام.



وعلى مستوى المعرض المصاحب للمؤتمر أوضح المدير التنفيذي لشركة DDL الدكتور أمين الخولاني أن الشركة توفر ولأول مرة في اليمن منتجات تعويضية بلاستيكية للجماجم وفيما يخص الوجه والفكين جراحة المخ والأعصاب، وتعويض ما تتعرض له حالات السرطانات والحوادث التي تسبب فقدان العظام على مستوي الجمجمة والوجه والفكين.



وقال الخولاني إن هذه المنتجات توفر للطبيب والمريض الوقت والجهد، وتوفر المادة للمريض بدقة عالية من خلال طباعتها بمواد ملائمة للمريض باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، مؤكداً نجاح جميع العمليات التي تم تنفيذها.