المؤتمرنت -

استشهاد 20 فلسطينيا بنيران الاحتلال الصهيوني

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 419 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.



وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.



وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.



ولليوم الـ 55 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.



وارتقى 9 شهداء وأصيب 31 منذ صباح اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأصيب الصحفي طلال العروقي مراسل قناة الجزيرة مباشر بقصف الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في استهداف طيران الاحتلال دراجة نارية في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.



وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء استهداف مجموعة من المواطنين في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس صباح اليوم.



واستشهد طفل في قصف الاحتلال لمنزل عائلته في حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة.



واستشهد مواطن في قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.



كما استشهد 4 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال على منزلين لعائلتي زقوت وسحويل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

( المركز الفلسطيني للاعلام)

