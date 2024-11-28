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أخبار
المؤتمر نت - دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم النواب إلى عقد جلسة للمجلس في التاسع

تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس لبنان

المؤتمرنت -
تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس لبنان
دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم النواب إلى عقد جلسة للمجلس في التاسع من يناير المقبل ستخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال بري، في مستهل جلسة تشريعية، "كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وأنا أعلن منذ الآن عن تحديد جلسة في 9 يناير المقبل".

وكان لبنان قد دخل في أزمة شغور رئاسي في 31 أكتوبر 2022 بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، ولم يستطع بعدها البرلمان في 12 مرة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، جراء صراع سياسي أجهض كل جهود التوصل لتوافقات حول شخصية تقود لبنان في الفترة المقبلة.








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