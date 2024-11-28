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المؤتمر نت - أطلق الفلكي اليمني عدنان الشوافي، تحذيرات شديدة للمواطنين من موجة غبار واسعة وأمطار متفرقة تجتاح معظم المحافظات اليمنية

غبار واسع وأمطار.. والشوافي يطلق تحذير عاجل

المؤتمرنت -
غبار واسع وأمطار.. والشوافي يطلق تحذير عاجل
أطلق الفلكي اليمني عدنان الشوافي، تحذيرات شديدة للمواطنين من موجة غبار واسعة وأمطار متفرقة تجتاح معظم المحافظات اليمنية خلال الأيام القادمة حتى الإثنين المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي أمطار متفرقة متفاوتة الشدة تغطي من 20% إلى 30% لمحافظات: المحويت -حجة - ريمة - الحديدة -إب، ومناطق غربية من صعدة - صنعاء - ذمار، وشمال غرب تعز، وقد يشمل الهطول اجزاء بسيطة من المناطق المحاذية، مؤكداً أن التوقعات بشكل عام قليلة جدا لبقية المناطق.

وأشار الشوافي إلى انخفاض بسيط في درجات الحرارة الصغرى لتكون الأجواء بادرة على المرتفعات الجبلية، لافتاً إلى عدم وجود توقعات للصقيع/ الضريب خلال نفس الفترة.

وأوضح الفلكي اليمني أنه من المتوقع أن يتأثر شرق اليمن (المهرة - حضرموت) برياح سطحية نشطة مثيرة للغبار الكثيف على مناطق واسعة منها.

ولفت الشوافي إلى "توغل الغبار نسبيا بكثافة أقل يوم السبت في محافظات أخرى ليشمل مناطق واسعة من وسط اليمن ونحو المرتفعات الغربية وجنوب غرب اليمن".

وجدد الفلكي الشوافي دعوته للمواطنين بالمحافظات إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة نشرات الطقس.








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