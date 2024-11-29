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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالقوي ناصر سعد اليعري، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالقوي اليعري

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالقوي اليعري
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالقوي ناصر سعد اليعري، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد مجيديع في البرقية التي بعثها إلى الشيخ يحيى ناصر سعد اليعري، والشيخ ناصر عبدالقوي ناصر اليعري، بمناقب الفقيد الوطنية والقبلية ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل قضاياهم.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل اليعري في عزلة يعر بمديرية عنس محافظة ذمار بهذا المصاب.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








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