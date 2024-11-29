المؤتمرنت -

طقس اليمن.. استعدوا لعودة الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من 7 محافظات، وأجواء باردة إلى شديدة البرودة في 5 محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، إب وتعز، وغرب صعدة.



ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 5.7ملم، الحديدة: 0.8، حجة: 0.6ملم.



ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب خاصة على الطرقات الجبلية.



ودعا المواطنين في المناطق الجبلية خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.