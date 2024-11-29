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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة إلى أحمد يحيى حسن نصار، عضو مجلس النواب، والدكتور فضل يحيى حسن نصار، في وفاة والدتهم

الأمين العام يعزي البرلماني أحمد نصار

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي البرلماني أحمد نصار
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة إلى أحمد يحيى حسن نصار، عضو مجلس النواب، والدكتور فضل يحيى حسن نصار، في وفاة والدتهم.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته للبرلماني أحمد نصار والدكتور فضل نصار وبقية أفراد الأسرة وكافة آل نصار في مدينة حجة بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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