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المؤتمر نت - حذر الأطباء من أن ظهور نعومة وبريق غير مبرر على الجلد، خاصة في منطقة الأرجل، قد يكون إشارة تحذيرية لمشكلات صحية خطيرة

ما علاقة نعومة القدمين بأمراض القلب؟

المؤتمرنت -
ما علاقة نعومة القدمين بأمراض القلب؟
حذر الأطباء من أن ظهور نعومة وبريق غير مبرر على الجلد، خاصة في منطقة الأرجل، قد يكون إشارة تحذيرية لمشكلات صحية خطيرة قد ترتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعتبر الأرجل اللامعة عرضًا قد يشير إلى وجود مشكلة في الدورة الدموية، حيث يؤثر ضعف تدفق الدم على توصيل الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الجلد، مما يسبب ظهور سطح الجلد مشدودًا ولامعًا.

وأشار عضو بفريق الاطباء في “سوبر دراج أونلاين”، إلى أنه قد يكون هذا العرض من أبرز علامات الإصابة بـ “مرض الشرايين الطرفية” (PAD)، الذي يتمثل في تراكم الدهون في الشرايين مما يعيق تدفق الدم إلى عضلات الساق.

ورغم أن هذا المرض قد لا يكون مهددًا للحياة في مراحله الأولى، فإن تطور التصلب العصيدي (التراكم المستمر للبلاك داخل جدران الشرايين) يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما يمكن أن يكون ظهور الجلد اللامع نتيجة لمشاكل صحية أخرى مثل احتباس السوائل أو جلطات الأوردة العميقة (DVT).

وأشار الأطباء إلى أن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بحالات صحية أكثر خطورة إذا لم تُعالج في الوقت المناسب، مثل تفاقم مرض الشرايين الطرفية أو الإصابة بجلطات دموية.

لذا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بمراجعة الطبيب فورًا.








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