السبت, 30-نوفمبر-2024 الساعة: 03:48 ص - آخر تحديث: 03:05 ص (05: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، الـ30 من نوفمبر 1967م حدثاً وطنياً ثورياً

الشريف: تضحيات المناضلين أثمرت الاستقلال الوطني

المؤتمرنت -
الشريف: تضحيات المناضلين أثمرت الاستقلال الوطني
اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، الـ30 من نوفمبر 1967م حدثاً وطنياً ثورياً أجبرت فيه قوى الثورة الاستعمار البريطاني على الرحيل من عدن صاغراً بعد أكثر من 128 عاماً من احتلاله جنوب الوطن.

وقال الشريف: "إن احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية تدفعنا للتذكير بنضالات الرعيل الأول من أبناء الوطن الذين وقفوا شامخين في وجه الاستعمار، رافضين الرضوخ والانكسار لقادته الذين وجدوا في جنوب الوطن الموقع المناسب للسيطرة على المنطقة العربية وتسهيل حركتهم التجارية والعسكرية في كل الاتجاهات".

وأضاف الأمين العام المساعد في تصريح لـ"الميثاق": "إن دماء المناضلين التي روت شجرة الثورة لم تذهب هدراً، بل أثمرت انتصاراً وطنياً ناجزاً في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م مع رحيل آخر جندي بريطاني من عدن منكسراً ذليلاً، ليتحقق الاستقلال والبدء ببناء الوطن تحت قيادته الوطنية بعيداً عن أي وصاية أو تدخلات خارجية".

وأشار إلى ضرورة تذكير الجيل الحاضر بحجم التضحيات التي قدمها المناضلون لتحقيق هذا الحدث الوطني المهم، بعد كفاح دام عشرات السنين، وتذكيره بعظمة الثورة اليمنية "26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر" التي قادت إلى إنهاء الحكم الإمامي الرجعي المستبد، والاستعماري البغيض، وبناء الجمهورية وصولاً إلى إعادة وحدة الوطن في الـ22 من مايو 1990م.

ونوَّه الشريف إلى ضرورة استلهام دروس وعِبَر الماضي لمواصلة النضال والكفاح ضد قوى البغي والاستعمار الجديد التي تسعى إلى تمزيق الوطن وخلق الصراعات بين أبنائه والسيطرة على أجزاء واسعة من الأرض اليمنية لتحقيق أهدافها ومصالحها البعيدة عن مصالح الوطن والشعب اليمني الواحد على حدٍّ سواء.

وأهاب الأمين العام المساعد بجميع أبناء الشعب، تفويت مخططات ومؤامرات أعداء الوطن، والمِضي على خُطى المناضلين الأوائل من خلال مقاومة كل صور وأشكال الاحتلال والانتصار للوطن وسيادته واستقلاله ووحدته.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: مايوركا يعاقب فالنسيا بثنائية
رياضة: برايتون يهدّد وصافة السيتي بالبريميرليغ
مجتمع مدني: ما علاقة نعومة القدمين بأمراض القلب؟
عربي ودولي: 100 شهيد خلال يوم في شمال غزة
رياضة: لامين يامال يعود للمشاركة مع برشلونة
قضايا وآراء: فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
علوم وتقنية: هل تؤثر "وضعية الجلوس" على صحتك؟
فنون ومنوعات: ماذا حصل مع وفاء موصللي في مطار بيروت؟
قضايا وآراء: في ذكرى الاستقلال
قضايا وآراء: نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أخبار: أمين عام المؤتمر يكتب: 30 نوفمبر.. انتصار شعب
أخبار: مسيرة مليونية بصنعاء انتصاراً لغزة ولبنان
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44363
اقتصاد: الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
عربي ودولي: 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع 49 سنتًا
عربي ودولي: غزة تشهد أشد قصف منذ الحرب العالمية الثانية
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة
أخبار: طقس اليمن.. استعدوا لعودة الأمطار
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالقوي اليعري
رياضة: يونايتد يحقق انتصاره الأول في اليوروباليغ
رياضة: تشيلسي يهزم هايدنهايم ويعزز صدارته
أخبار: لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
أخبار: غبار واسع وأمطار.. والشوافي يحذّر
أخبار: المؤتمرات العلمية.. رافد لتطوير القدرات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024