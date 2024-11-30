المؤتمرنت -

فعالية خطابية في صنعاء بذكرى 30 نوفمبر

أقامت حكومة التغيير والبناء اليوم فعالية خطابية بمناسبة العيد الـ 57 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد، بحضور رسمي وشعبي كبير.



وخلال الفعالية أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أنه تم تذكير بريطانيا بهذا اليوم المبارك عندما أعلنت مشاركتها في العدوان على اليمن بأن الشعب اليمني الذي استطاع طرد المستعمر البريطاني وهو يحمل البنادق، قادر اليوم على إلحاق الهزيمة الكبيرة بالمستعمر البريطاني خاصة وقد أصبح يمتلك التكنولوجيا والصواريخ والتطور الكبير والوعي الكامل والتواصل مع القيادة والشعب والوطن.



وقال عضو المجلس السياسي إنه بفضل الله تعالى استطاع الشعب اليمني من طرد ثلاث حاملاتً طائرات وهذا إنجاز كبير وعظيم، وحاليا يقال أن هناك حاملة طائرات أمريكية في طريقها إلى البحار اليمنية، ونقول لهم بأن القوات المسلحة اليمنية تمتلك من القدرات أفضل مما واجهت به حاملات الطائرات الفارة".



وأضاف " ننصح الأمريكيين بأن يعيدوا حاملة الطائرات إلى الولايات المتحدة أو تذهب إلى بحر الصين، أما البحرين الأحمر والعربي فهما منطقة محظورة على تلك الأدوات القذرة التي تأتي لمساندة العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية بحق سكان غزة".



وأكد محمد الحوثي أن المواقف واضحة وقد رأى الجميع ما حصل في لبنان لأن لديها سلاح وقوة ومجاهدين ومتنفس، على عكس الأخوة في غزة.. لافتا إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الأنظمة العربية والذي أثر على المقاومة في غزة.



وذكر أن ما يحصل في الأردن ومصر العروبة أمر مخزٍ ولابد من مراجعة حساباتهما، فهناك على مقربة من حدودهما يقتل عشرات الآلاف من إخوانهم العرب، فيما هم لا يحركون ساكناً تحت مبرر الاتفاقيات التي أبرمت مع الكيان المحتل.. داعيا تلك الدول إلى تغيير مواقفها وتغيير استراتيجيتها من الدفاعية إلى الهجومية كون العدو لا يوقفه إلا التحرك والجهاد في سبيل الله.



ولفت عضو السياسي الأعلى أن العدوان الصهيوني لم يتوقف في لبنان من أجل اللبنانيين ولم يتوقف لأنه لا يريد استهداف اللبنانيين في حزب الله أو غيره، وإنما الذي أوقف الكيان الصهيوني هي الصواريخ والطيران المسير والصمود الشعبي لأبناء لبنان، ولا شيء يستطيع أن يوقف العدو إلا القوة والتحرك الجهادي في سبيل الله.



وأشار إلى حاجة الأمة اليوم لإعادة النظر في حساباتها والكل مستهدف، ويجب أن يفهم الجميع بأن التحرك الذي يقوم به الشعب اليمني له ثمرته بعدم وجود أي سفينة في البحر تابعة لأمريكا أو بريطانيا أو الكيان الصهيوني.



وأوضح أن السيد القائد تحدث في خطابه بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، عن البحث عن أي تواجد لسفن أمريكية أو بريطانية أو تابعة للكيان الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي لاستهدافها، الأمر الذي حاول من خلاله الذباب الإلكتروني تزييف الحقائق ونشر شائعات ودعايات بأننا توقفنا عن القصف لتلك السفن، ولم تكذب تلك الشائعات إلا البيانات للقوات المسلحة التي أعلنت بعد ذلك عن استهداف السفن في البحرين الأحمر والعربي.



وأكد عضو السياسي الأعلى الحوثي أن اليمن لا يحمل العداء لأي بلد عربي أو مسلم، وما حصل في العدوان كان مواجهة ضرورية مع السعودية والإمارات والمرتزقة، لكن الحرب الحقيقية اليوم هي مع أمريكا وبريطانيا والكيان الغاصب، أما تلك الدول إن توقفت عن الاعتداء والحصار على البلد فلن يكون هناك مواجهة معها.



وأشار إلى أن هناك حقيقة حتمية مفادها أن أي احتلال نهايته الزوال والخسارة ولن ينتصر على الشعوب التي احتلها على الإطلاق.. مؤكداً أنه ومثلما زالت بريطانيا من جنوب اليمن ستزول إسرائيل من فلسطين قريباً وهذه حتمية واضحة ومؤكدة.



بدوره توجه عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، بالتهنئة باسمه وأعضاء المجلس السياسي إلى قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وكافة قيادات الدولة المدنية والعسكرية وجماهير الشعب الذين يحتفلون بهذه المناسبة في عاصمة الحرية والاستقلال صنعاء.



وأوضح أن العاصمة صنعاء أظهرت صورة مشرفة في القوة والنضال والجهاد وأدهشت العالم بمقاومتها للمعتدي والمحتل السعودي الإماراتي والأمريكي والبريطاني لأكثر من تسع سنوات وكذا وقوفها في إسناد ونصرة أبناء غزة ولبنان.. لافتا إلى أن محور المقاومة هو وحده من يمتلك الفعل المؤثر لتحرير فلسطين في مقابل استسلام وخنوع الأغلبية الساحقة من الأنظمة العربية والاسلامية للعدو الصهيوني والتطبيع العلني والسري معه وترك إخوانهم في غزة يواجهون العدو الغاشم وآلته العسكرية المجرمة.



وحيا الدكتور بن حبتور كل المناضلين في اليمن الذين وقفوا ضد الاستعمار البريطاني بالأمس ويقفون اليوم ضد المستعمر الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي.. مؤكدًا أن هؤلاء المناضلين يستحقون الاحترام والتقدير من الجميع لأدوارهم في مناهضة المحتل، والحديث عنهم وتذكر تاريخهم باعتباره تاريخا مشرقا.



وقال " في هذه اللحظة التاريخية نتذكر شهداء اليمن وشهداء الـ 30 من نوفمبر الذين أجبروا المحتل البريطاني على مغادرة عدن في مثل هذا اليوم وهو يجر أذيال الهزيمة والانكسار".. مؤكدا أن هذا اليوم كان وسيظل يوما تاريخيا عظيما في تاريخ أمتنا وشعبنا.



وفي الفعالية التي حضرها رئيسا مجلسي النواب الأخ يحيى الراعي والشورى محمد العيدروس ألقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي كلمة هنأ في مستهلها الجميع بذكرى الاستقلال من المستعمر البريطاني، وهو الإنجاز التاريخي الوطني العظيم الذي يجب الاحتفاء به دوما.



وقال " ونحن نحتفي اليوم بذكرى الـ 30 من نوفمبر في صنعاء عاصمة العزة والشموخ والكرامة، يحز في نفوسنا أنه لايزال هناك جزء من أرضنا تحت الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي".



وأشار إلى أن الاستقلال المجيد جاء بعد تضحيات وقوافل من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل صنع هذا الاستحقاق الوطني وفي مقدمتهم الشهيد المناضل غالب بن راجح لبوزة..



وأضاف "علينا أن نوحد جهودنا من أجل انتزاع الاستقلال الجديد وتحرير الجزء المحتل من الوطن خاصة وأن أبناء المحافظات المحتلة يتوقون إلى الحرية والاستقلال وينتظرون الفرصة المناسبة للإطاحة بكل العملاء والخونة والمرتزقة".



وتوجه رئيس مجلس الوزراء في كلمته بالتهنئة والمباركة لإخواننا في لبنان على الانتصار العظيم الذي تم تحقيقه على العدو الاسرائيلي والذي عاد بموجبه النازحون إلى منازلهم في وقت لم يعد أحد من المستوطنين الصهاينة إلى المناطق الشمالية المحتلة في فلسطين.



وأكد فشل العدو الإسرائيلي ورئيس وزراء الكيان الغاصب في تحقيق أهدافه وفي مقدمتها إنهاء قدرات المقاومة اللبنانية والتي تضاعفت قوتها وقدراتها القتالية بشكل أكبر مقارنة بما قبل العدوان.. لافتا إلى أن أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة ما زالوا يقدمون أروع صور الصمود والمقاومة ضد العدو الصهيوني وقتل جنوده وتدمير آلياته العسكرية المتوغلة في داخل القطاع.



وبين الرهوي أن اليمن سيظل كما قال السيد القائد في خطابه يوم أمس الأول، ثابتا في موقفه المساند للأشقاء في قطاع غزة ولن يتخلى عن نصرته لإخوانه مهما كانت التحديات بالتزامن مع استمرار ضرب الأعداء الأمريكيين والصهاينة وسفنهم وبوارجهم وحاملات طائراتهم المعادية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.





