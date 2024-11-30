السبت, 30-نوفمبر-2024 الساعة: 07:09 م - آخر تحديث: 06:38 م (38: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - 3 أطعمة تناولها عند الإصابة بنزلة برد

3 أطعمة احرص على تناولها عند الإصابة بنزلة برد.. ماهي

المؤتمرنت -
3 أطعمة احرص على تناولها عند الإصابة بنزلة برد.. ماهي
تزداد في هذه الفترة من العام فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرهما من الفيروسات.

وفي هذا السياق، نقلت مجلة «فورتشن» عن عدد من الخبراء قولهم إن هناك أنواعاً معينة من الأطعمة يمكن للشخص تناولها للتقليل من أعراض هذه الأمراض.

وتقول بيث سيروني، إخصائية التغذية المسجلة في مركز كليفلاند كلينيك للتغذية البشرية: «يمكن أن يكون الطعام دواءً حقاً فيما يخص تحسين مناعتنا أو التخلص من بعض أعراض بعض الأمراض التنفسية».

وفيما يلي أهم هذه الأطعمة:

الزنجبيل والكركم والفلفل الحار
يحتوي الزنجبيل على أكثر من 400 مركب طبيعي، بعضها له خصائص مضادة للالتهابات.

ويساعد الزنجبيل على علاج الانتفاخ والغازات والغثيان بسبب مركَّب به يسمى جينجيرول.

وتشير الأبحاث أيضاً إلى أنه قد يساعد على علاج أعراض البرد والإنفلونزا الأخرى بسبب خصائصه المضادة للميكروبات التي تساعد على قتل الكائنات الحية التي تؤدي إلى المرض.

وقد يساعد بعض التوابل الأخرى أيضاً على تخفيف أعراض البرد، مثل الكركم والفلفل الحار والقرفة.

ووفق الخبراء، فإن هذه التوابل قد تكون مفيدة بشكل خاص في تقليل الاحتقان عن طريق فك انسداد الممرات الأنفية وتصريف الجيوب الأنفية.

الزبادي
يعد الزبادي من الأطعمة المخمرة التي تحتوي على البروبيوتيك، أو البكتيريا الصحية، لمساعدة جسمك على محاربة الالتهابات والحفاظ على قوة الأمعاء.

وتعد الأمعاء الصحية جزءاً لا يتجزأ من الأداء البدني والعقلي الأمثل. ويشير بعض الأبحاث إلى أن المركَّبات الطبيعية في الأطعمة المخمَّرة لها «تأثيرات غذائية وعلاجية ضد الاضطرابات الالتهابية المزمنة المختلفة»، وأنها قد تساعد على تهدئة الأعراض الفيروسية مثل التهاب الحلق.

الفواكه الحمضية
عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، فكِّر في إضافة البرتقال واليوسفي والليمون إلى نظامك الغذائي أو إضافتها إلى الماء.

فالفواكه الحمضية غنية بفيتامين سي، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة عند المرض.

وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين سي يمكن أن يساعد على تقصير مدة نزلة البرد. كما أن الفواكه الحمضية غنية أيضاً بالمياه، مما قد يساعدك على البقاء رطباً.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: إب: تكريم 86 خريجاً من معهد العدين للعلوم
عربي ودولي: حماس: سياسة الاقتحام لن توقف المقاومة
أخبار: الشريف: تضحيات المناضلين أثمرت الاستقلال الوطني
رياضة: مايوركا يعاقب فالنسيا بثنائية
رياضة: برايتون يهدّد وصافة السيتي بالبريميرليغ
مجتمع مدني: ما علاقة نعومة القدمين بأمراض القلب؟
أخبار: مجيديع يدعو القوى الوطنية لتعزيز مواجهة الاحتلال الجديد
أخبار: الوهباني: الـ30 من نوفمبر تاريخ كتبه اليمنيون بدمائهم
أخبار: الخطري: 30 نوفمبر محطة لتعزيز النضال
عربي ودولي: 100 شهيد خلال يوم في شمال غزة
رياضة: لامين يامال يعود للمشاركة مع برشلونة
قضايا وآراء: فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
علوم وتقنية: هل تؤثر "وضعية الجلوس" على صحتك؟
أخبار: الأمين العام يعزي البرلماني أحمد نصار
فنون ومنوعات: ماذا حصل مع وفاء موصللي في مطار بيروت؟
أخبار: الراعي: شعبنا لا يُذعِن ولا يقبل بمن يدنّس أرضه
قضايا وآراء: في ذكرى الاستقلال
قضايا وآراء: نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أخبار: أمين عام المؤتمر يكتب: 30 نوفمبر.. انتصار شعب
أخبار: مسيرة مليونية بصنعاء انتصاراً لغزة ولبنان
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44363
اقتصاد: الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
عربي ودولي: 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع 49 سنتًا
عربي ودولي: غزة تشهد أشد قصف منذ الحرب العالمية الثانية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024