المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 191

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 191 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيان مساء اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 191 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد ممدوح إبراهيم قنيطة يعمل محرراً صحفياً في قناة الأقصى الفضائية".



وأشار إلى أن الصحفي قنيطة اُستشهد بقصف إسرائيلي في شمالي القطاع، معرباً عن إدانته بأشد العبارات لاستهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين.



وحمّل الإعلامي الحكومي، الاحتلال كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة.